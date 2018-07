Marchionne, i torinesi: "Uomo straordinario, dispiace"

Borghi d'Italia, alla scoperta di Orvinio

Roma, (askanews) - Solo sessanta minuti. Un'ora in tutto per lasciare, percorrendo la via Salaria, la frenesia della grande città, in questo caso Roma, ed entrare, tra verde ed aria fresca, nel fascino medievale di uno dei borghi più belli d'Italia. Il biglietto da visita di Orvinio, immerso nel parco dei Monti Lucretili in provincia di Rieti, è unico: a 900 metri di altitudine si presenta ...