Governo, Salvini: "Malumori con Tria per nomine? No, sceglieremo i migliori"

(Agenzia Vista) Milano, 20 luglio 2018 "Ci sono malumori con il ministro dell'Economia Tria per le nomine? Non penso. Io ho sentito Di Maio e abbiamo sempre lavorato bene. Certo, le scelte delle persone migliori sono scelte che a volte richiedono più di un quarto d'ora, ora vedremo di adottarle per qualsiasi nomina e futura. Sono al governo da 50 giorni e sono strafelice di quello che ho fatto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini fuori dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano al termine del consiglio federale della Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev