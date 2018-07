Fraccaro: "Abolita 'tassa sulla democrazia', benvenuti nella Terza Repubblica"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2018 “Oggi grande notizia, ho deciso di abolire la tassa sulla democrazia. Molti di voi hanno organizzato banchetti per la raccolta firme a sostegno di referendum, petizioni e leggi popolari. E’ un impegno che serve a favorire la partecipazione e andrebbe incoraggiato e invece per queste attività è previsto il pagamento di un imposta di bollo per occupazione del suolo pubblico. Per noi gravissima ingiustizia e il mio primo atto ufficiale da ministro è proprio quello di cancellare l’imposta sulla raccolta firme. Benvenuti nella Terza Repubblica”. Queste le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro nella diretta Facebook dove annuncia l’abolizione dell’imposta per l’occupazione del suolo pubblico dei banchetti per la raccolta firme. La cancellazione della “tassa sulla democrazia” è il primo atto ufficiale da ministro. Fonte / Facebook Riccardo Fraccaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev