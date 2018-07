La voce delle famiglie arcobaleno di Napoli: "Societa' e' pronta ad accoglierci, politica ancora no"

(Agenzia Vista) Napoli, 19 luglio 2018 La voce delle famiglie arcobaleno di Napoli, la societa' e' pronta ad accoglierci la politica ancora no Il sindaco Luigi De Magistris riceve in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo nove famiglie arcobaleno alle quali viene consegnato l'atto di nascita del figlio con i nomi di entrambi i genitori. Il provvedimento è fortemente voluto dall'amministrazione comunale in seguito alle sentenze delle Corti d'Appello di Napoli, Pistoia e Bologna che hanno riconosciuto il diritto di entrambi i genitori. Tanta la gioia tra le nove famiglie che hanno commentato: "La societa' e' pronta ad accoglierci,la politica ancora no" AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev