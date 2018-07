(Agenzia Vista) Napoli, 19 luglio 2018 Famiglie arcobaleno, De Magistris emozionato prende in braccio un neonato Il sindaco Luigi De Magistris riceve in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo nove famiglie arcobaleno alle quali viene consegnato l'atto di nascita del figlio con i nomi di entrambi i genitori. Il provvedimento è fortemente voluto dall'amministrazione comunale in seguito alle sentenze delle Corti d'Appello di Napoli, Pistoia e Bologna che hanno riconosciuto il diritto di entrambi i genitori. Forte emozione del sindaco quando una coppia gli ha messo in braccio il proprio figlio appena nato. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev