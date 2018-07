Autonomia, Zaia: ''Avviato tavolo con ministero Affari Regionali''

Gb, Johnson: "Non è troppo tardi per salvare la Brexit"

Londra, (askanews) - L'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha chiesto alla premier Theresa May di cambiare strategia negoziale con Bruxelles, affermando che "non è troppo tardi per salvare la Brexit". "Presidente della Camera, non è troppo tardi per salvare la Brexit. Abbiamo tempo in questi negoziati, abbiamo cambiato rotta una volta e possiamo farlo ancora", ha concluso Johnson ...