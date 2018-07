Dl dignità, Mandelli (FI): ''Decreto penalizza imprese e lavoratori''

Economia

Eni: a Milano un 'aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico

Un momento d’incontro organizzato per giovani laureati che, tra chiacchiere e dimostrazioni, hanno potuto conoscere da vicino le possibilità di sbocco del loro curriculum di studi e avere un 'assaggio' del master in Energy Innovation che Eni ha organizzato in partnership con il Politecnico di Milano per il prossimo anno accademico. L'iniziativa si è tenuta a Milano, all'interno di 'Smart Town' in ...