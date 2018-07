Milano, blitz contro la banda di Comasina, 8 indagati

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2018 Sono in totale otto gli indagati: sette per spaccio di sostanze stupefacenti, uno per il reato di riciclaggio. Sono questi i numeri di un'operazione della polizia di Milano partita da un'indagine condotta nei mesi scorsi in zona Comasina del capoluogo lombardo stando a quanto riportato, il gruppo criminale si stava ricostituendo dalla base aveva spostato la piazza dello spaccio. Le parole del Vice Questore aggiunto di Milano Anna Laruccia _Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it