Si da fuoco in strada a Milano, ecco la testimonianza della donna che ha portato l'estintore

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2018 "Io ero al bar e ho visto questo ragazzo che si buttava a terra, sono andata e ho capito subito che si stava per gettare la benzina addosso. Arrivando la polizia che ha inseguito il ragazzo io ho preso un estintore in farmacia che ho dato alla guardia di Finanza, ma non l'ho salvato io è stata tutta una casualità". Lo ha raccontato una testimone che, nel pomeriggio di lunedì 16 luglio, ha assistito all'episodio che ha visto un uomo in viale Zara darsi fuoco e che poi si è salvato in extremis grazie all'intervento della polizia e all'estintore da lei consegnato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it