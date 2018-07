Milano, sindacati Cgil, Cisl e Uil sotto il Duomo contro i morti sul lavoro

Mattarella a Tbilisi: "Forte amicizia tra Italia e Georgia"

Roma, (askanews) - "L'amicizia tra Georgia e Italia è molto grande. Contiamo che cresca sempre di più. Apprezziamo quanto questo Paese sta facendo e il suo rapporto con tutta l'Europa e il Mediterraneo e ci sentiamo coinvolti in questa prospettiva". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita in georgia, dove si tratterrà per due giornate prima di recarsi in Azerbaigian. ...