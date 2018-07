Backstage, Mondiali e vitalizi

Tria: "Non considero 'cigni neri' altrimenti non uscirei di casa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2018 Tria: "Non considero 'cigni neri' altrimenti non uscirei di casa" L'ha dichiarato il ministro dell'economia Giovani Tria al termine dell'Ecofin a Bruxelles. "In passato è stato concesso molto all'Italia per aumentare gli investimenti- ha aggiunto Tria- ma poi si sono sempre ridotti nonostante la flessibilità ottenuta", quindi "credo che il centro della ...