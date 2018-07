I vigili del Fuoco salvano un gattino da una tubatura di un piatto doccia

(Agenzia Vista) Bologna, 13 luglio 2018 Recuperato un gattino in una casa in ristrutturazione a Baragazza (BO). Le squadre dei Vigili del Fuoco di Castiglione e Bologna hanno lavorato per 12 ore per riuscire ad estrarre dalla tubatura di un piatto doccia il piccolo micio; e' stata usata anche una camera endoscopica per ispezionare il tratto di tubo. Tutto si è risolto nei migliori dei modi. Il gattino è stato tirato fuori sano e salvo. _Courtesy Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it