Blitz della polizia al centro sociale Askatasuna, 15 misure cautelari

(Agenzia Vista) Torino, 13 luglio 2018 La Polizia di Stato di Torino ha eseguito 15 misure cautelari (9 ai domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria) nei confronti di altrettanti esponenti del centro sociale marxista Askatasuna in seguito agli incidenti accaduti durante un corteo del primo maggio 2017. In questa circostanza gli indagati avrebbero compiuto 8 gravi atti di violenza verso le Forze dell'Ordine: "I predetti 15 militanti di Askatasuna (unitamente ad altri 14 manifestanti denunciati in stato di libertà per condotte meno gravi) si rendevano responsabili di azioni violente nei confronti degli appartenenti alle forze dell´ordine che venivano colpiti con calci, bastoni ed ombrelli nonché fatti oggetto di lanci di aste di legno e metallo, bottiglie di vetro ed uova" si legge nel verbale. Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it