Olimpiadi 2026, Fontana: "Unirci con Torino e Cortina? Nessun pregiudizio"

(Agenzia Vista) Milano, 13 luglio 2018 "Credo che prima si arriva meglio sia credo che sia soprattutto un vantaggio per il nostro paese. Penso che il nostro dossier che abbiamo mandato con Milano e che abbiamo contribuito a realizzare con Milano, sia sicuramente più attraente per cui mi auguro veramente che la scelta possa cadere sul Milano e sulla Lombardia. Noi abbiamo detto che siamo disponibili a tutto, presentiamo la nostra proposta poi se ci verrà chiesto di unirci a Torino o Cortina non abbiamo pregiudizi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione delle manifestazioni sportive Coppa del Mondo di sci d'erba a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it