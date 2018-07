Bye Bye Vitalizi, gli esponenti M5s festeggiano sui social l'approvazione della delibera

Vitalizi aboliti, Di Maio senza voce per i festeggiamenti: "Ci hanno preso in giro per anni"

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Vitalizi aboliti, Di Maio senza voce per i festeggiamenti: "Ci hanno preso in giro per anni" "Ci hanno preso in giro per anni dicendoci che non si poteva fare, invece noi ce l'abbiamo fatta, ora il Senato prenda esempio". Queste le parole di Luigi Di Maio mentre festeggiava l'abolizione dei vitalizi in piazza Motnecitorio con parlamentari e attivisti del ...