(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Libia, Conte: "In autunno conferenza in Italia con tutti steakholders interessati" "Stiamo organizzando una conferenza in Italia, in autunno, con tutti gli attori interessati in quell'area". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al vertice Nato. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev