Diciotti, Conte: "Nave in arrivo a Trapani, responsabili di atti fuori legge verranno individuati"

Nato, le mogli dei leader mondiali visitano il museo africano

Bruxelles, (askanews) - Tutti uomini i leader Nato a parte Theresa May e Angela Merkel, e le consorti dei leader sono partite in truppa a visitare il Museo Reale dell'Africa a Tervuren vicino Bruxelles nel secondo ed ultimo giorno del vertice. Presente Brigitte Macron, ma non Melania Trump che non ha seguito il marito in Europa.