Stefani a primo incontro con Regioni: ''Rapporto con Stato sia di collaborazione''

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Stefani Rapporto Stato Regioni non sia fatto di contrapposizioni Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, a margine della Conferenza delle Regioni per un primo confronto istituzionale, così il ministro: ''I presidenti hanno una grandissima capacità di rappresentare le esigenze del territorio e non si tratta di un interesse particolaristico ma è l'unico modo che lo Stato ha per capire come è fatto il suo territorio. Il rapporto tra Stato e Regioni non deve essere un rapporto di contrapposizione ma di collaborazione. Il regionalismo è insito nel dna dell'Italia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev