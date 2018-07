Allegri: "Con Ronaldo salto di qualità per Juve e calcio italiano"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 luglio 2018 Allegri Con Ronaldo salto di qualita' per Juve e calcio italiano L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri a margine di una conferenza stampa al Parlamento europeo dove ha presentato il progetto, di cui è ambasciatore, per la sensibilizzazione dei giovani a stili di vita sani per prevenire il cancro. Il progetto "Allenatore, alleato della salute" è promosso dalla Fondazione "Insieme contro il cancro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev