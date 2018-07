Intercettazioni, Bonafede: "Stop a riforma dannosa"

Economia

120 secondi di notizie

Turismo. Italia più ricca con i turisti stranieri, che quest'anno aumenteranno del 3,5% nei mesi estivi. E spenderanno di più: la spesa del turismo internazionale salirà rispetto al 2017 del 10 per cento a circa 14 miliardi.- Borsa. Piazza Affari sempre meno tricolore. Secondo un rapporto di Unimpresa, oltre la metà delle spa quotate in Borsa sono in mano ad azionisti internazionali, titolari ...