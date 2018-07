Savona: "Uscita dall'euro? Dobbiamo essere pronti a tutto"

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2018 "Mi dicono tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione e' di essere pronti a ogni evenienza. Una delle mie case, Banca d'Italia, mi ha insegnato a essere pronti non ad affrontare la normalità ma il cigno nero, lo choc straordinario". Cosi' il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona. _Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev