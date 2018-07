Boccia: "Dl dignita', condividiamo i fini, non gli strumenti"

No Olimpiadi in marcia a Torino per dire no ad Appendino FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 10 luglio 2018 Corteo dei comitati NO-Olimpiadi per protestare contro il dossier di candidatura di Torino per i Giochi 2026. La manifestazione si è dipanata dalla struttura ex-Moi, sede del villaggio olimpico nel 2006 e poi finito in stato di semiabbandono Courtesy Rete7 agenziavista.it