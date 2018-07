Pd, Franceschini: "Martina è la persona giusta per guidare l'opposizione a Salvini"

(Agenzia Vista) Milano, 09 luglio 2018 "Martina è una persona di equilibrio e di buon senso, generoso e ha tutte le caratteristiche per guidare l'opposizione a questo Governo Salvini, poi ci sono anche gli iscritti, e il Pd ha ancora questa forza". Lo ha detto l'ex ministro Dario Franceschini a margine dell'incontro 'Al lavoro per il futuro. Il Pd e l'impegno per il Paese' a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it