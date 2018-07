Emre Can alla Juventus: Sono molto felice di essere qui

Altro

Borsa, Milano riparte con Draghi e Ws

Le Borse europee ripartono e chiudono la seduta in rialzo con la spinta di Wall Street, in rialzo di oltre l’1 per cento con il Dow Jones, e le parole ‘rassicuranti’ del presidente della Bce. Mario Draghi ha confermato che non ci sarà alcun rialzo dei tassi di interesse prima della fine dell’estate 2019. Sul paniere della Borsa di Milano, che guadagna lo 0,5 per cento, sono ben comprate Saipem, ...