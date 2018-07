Addio a Carlo Vanzina, se ne va un pezzo di storia del cinema italiano - Infografica

Incendio a Cinecittà, distrutto il gigantesco set di Roma Antica

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2018 Un vasto incendio è divampato all'interno degli studi cinematografici di Cinecittà, le fiamme hanno distrutto gran parte del set permanente di Roma antica, creato nel 2005 per la serie della Hbo Rome e utilizzato negli anni per altre produzioni e per ospitare eventi anche di natura non cinematografica. Si parla di danni per circa 3-4 milioni di euro / Courtesy ...