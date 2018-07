Fondi Lega, Fico: "Le sentenze vanno rispettate, condivido il ministro di Grazia e Giustizia"

Vitalizi, Fico: "Spero la settimana prossima di dare il via alla delibera"

(Agenzia Vista) Napoli, 06 luglio 2018 Vitalizi, Fico: "Spero la settimana prossima di dare il via alla delibera" "Spero la settimana prossima di dare il via alla delibera". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, sul tema dei vitalizi a Napoli nel quartiere Vasto dove ha incontrato cittadini e commercianti per discutere del degrado del territorio. AltrimondiNews Fonte: Agenzia ...