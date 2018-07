(Agenzia Vista) Milano, 06 luglio 2018 "E' un decreto sbagliato che rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro e va cambiato in parlamento Forza Italia sarà in prima linea dalla parte delle imprese per modificare e stravolgere questo provvedimento, non è facendo costare di più i contratti a tempo indeterminato che si migliora, anzi l'obiettivo sembra quello di trasformare i precari in disoccupati". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini a Milano a margine di una conferenza sul decreto dignità Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev