(Agenzia Vista) Napoli, 06 luglio 2018 Universiadi 2019, Cantone: "Regione e Comune collaborino, se non si faranno colpa sarà di tutti" "Io ad Expo non ho mai visto una contrapposizione così forte tra il sindaco e il presidente della Regione, nonostante fossero di schieramenti opposti. Regione e Comune decidano in fretta su una soluzione e si vada avanti uniti". Queste le parole di Raffaele Cantone, presidente Anac, alla riunione sulle Universiadi 2019 al Comune di Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it