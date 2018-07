Olimpiadi 2026, Appendino: "Villaggio Olimpico sara alla Thyssen, luogo simbolico"

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 04 luglio 2018 Le spese organizzative per le Olimpiadi 2026 di Torino saranno circa miliardo e 178 milioni di euro, a cui andranno aggiunti 959 milioni di euro per il revamping degli impianti sportivi, villaggi olimpici ed infrastrutture, per un totale di poco superiore ai 2 milardi di euro. Sono queste le cifre contenute nel pre-dossier consegnato a Roma al Coni per la candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali 2026 ed illustrate al palazzo della città metropolitana dall'architetto Alberto Sasso. La sindaca Chiara Appendino dal canto suo ha promosso il pre dossier sottolineando i vantaggi ambientali ed economici e rilanciando la possibilità di utilizzare impianti e know-how già esistenti dai giochi del 2006 Courtesy Rete7