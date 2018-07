Olimpiadi 2026, Malago: "Ricevuti i tre dossier di Cortina, Milano e Torina, ora valutiamo"

Orban a Berlino: "per essere umani bisogna chiudere le frontiere"

Roma, (askanews) - E' palese la soddisfazione del primo ministro ungherese Viktor Orban, per la prima volta in tre anni invitato a Berlino da Angela Merkel, una vittoria per la sua linea dura anti migranti. Da parte sua, la cancelliera ha ribadito il valore europeo fondante della solidarietà. Parole fragili però dopo che è stata costretta dall'alleato ultraconservatore, il ministro Horst Seehofer ...