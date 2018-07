Mattarella: "Schengen irrinunciabile, irrazionale parlare di chiusura confini"

(Agenzia Vista) Tallinn, 04 luglio 2018 Mattarella migranti, irresponsabile parlare di chiusura dei confini "Parlare di chiusura di confini in questo periodo non è razionale. Da metà del 2017 a metà del 2018 gli arrivi attraverso il Mediterraneo in Italia sono diminuiti dell'85%, la pressione si è abbassata e questo dovrebbe consentire a tutti i governi, come loro responsabilità, razionalità senza cedere all'emotività". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa durante la visita di Stato a Tallin. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev