(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2018 Boeri: "Immigrazione va regolata, c'è domanda di lavoro 'immigrato' che va soddisfatta" "Sono tutti d'accordo che l'immigrazione clandestina va contratata, ma per fare questo va implementata quella legale, per far i modo che i lavoro che gli italiani non vogliono più fare non spariscano. C'è una domanda di lavoro 'immigrato' che va soddisfatta". Queste le parole di Tito Boeri, presidente Inps, durante il suo intervento alla presentazione della relazione annuale dell'Istituto di Previdenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it