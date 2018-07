Laos, crolla diga: 6 villaggi spazzati via, migliaia di evacuati

Ventiane (askanews) - Villaggi spazzati via, morti e dispersi. E' il tragico bilancio del crollo di una diga in costruzione in Laos che ha sprigionato miliardi di metri cubi di acqua.

Lunga 770 metri, la diga è situata su un affluente del Mekong nella provincia di Attapeu, nel Sudest del paese. E' crollata lunedì sera, liberando per l'esattezza cinque miliardi di metri cubi di acqua e provocando "numerosi morti e centinaia di dispersi", ha annunciato l'agenzia ufficiale del Laos.

Circa 6.600 persone sono rimaste senza tetto e le autorità stanno tentando di evacuarle dalla zona sinistrata. La vicina Thailandia ha inviato nelle ultime ore squadre di soccorritori di rinforzo.

Decine di abitazioni nella zona inondata sono totalmente sommerse secondo le immagini aeree riprese dai soccorsi. Altre, mostrano decine di persone, fra cui dei bambini, ammassate su delle imbarcazioni. Sei villaggi sono scomparsi sotto l'acqua e i detriti.

Circa 36 ore dopo la catastrofe, le autorità cercano ancora di valutare le dimensioni del disastro. I corpi di 17 persone sono stati recuperati, ma si teme che il bilancio delle vittime sia molto più pesante.

Decine di dighe finanziate quasi tutte dalla Cina, sono attualmente in costruzione in Laos, sul Mekong. Situato nel cuore della penisola indocinese, il piccolo Stato rurale e montuoso punta a diventare "la batteria del Sudest asiatico".