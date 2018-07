Trovata morta in casa a Parigi una delle fondatrici delle Femen

Roma, (askanews) - Oksana Shachko, una delle quattro fondatrici delle Femen, il movimento di protesta femminista nato in Ucraina nel 2008, è stata trovata morta nel suo appartamento di Parigi.

Ad annunciarne la morte sono state le altre componenti del gruppo, secondo cui la 31enne ucraina è stata trovata senza vita con un messaggio di addio vicino, facendo pensare al suicidio.

"E' con grande rammarico e profondo dolore che devo confermare la morte di Oksana", ha dichiarato Inna Shevchenko e Anna Hutsol, un'altra delle fondatrici del movimento, su Facebook ha scritto: "La più coraggiosa e la più vulnerabile, Oksana Shachko, ci ha lasciato. La piangiamo insieme ai suoi cari e ai suoi amici", precisando che si attende la versione della polizia sulla sua morte.

Le Femen sono conosciute per le proteste a seno nudo in diversi Paesi contro leader internazionali e le loro battaglie contro le discriminazioni. In esilio in Francia dal 2013, Oksana aveva lasciato il gruppo per intraprendere la carriera di artista.