Elton John e Harry lanciano "MenStar" per la lotta all'Aids

Roma, (askanews) - Dopo essersi esibito al suo royal wedding con Meghan Markle, Elton John è sceso in campo al fianco del principe Harry nella lotta contro l'Aids e durante la conferenza internazionale di Amsterdam, davanti a una platea di scienziati, attivisti, ricercatori e persone affette dal virus, ha lanciato la nuova iniziativa incentrata sull'accesso alle cure per gli uomini.

"E' il momento di lanciare una coalizione globale che insegni agli uomini a proteggersi, e in questo modo insegni loro a proteggere non solo le mogli, le fidanzate, le sorelle e le figlie, anche i loro fratelli e i figli. Questa coalizione che presentiamo oggi, si chiama MenStar".

Elton John, già a capo della Elton John AIDS Foundation, ha spiegato come tra i giovani uomini le infezioni da Hiv siano in crescita e come sia necessario aumentare rapidamente l'accesso a test e trattamenti soprattutto per la fascia compresa tra i 24 e i 35 anni.

Due anni fa il principe e il cantante parteciparono insieme alla Conferenza internazionale sull'Aids a Durban, in Sudafrica, e lì notarono l'aumento dei casi tra i maschi più giovani e pensarono a un progetto del genere che affrontasse il problema alla radice, rendendo i giovani più consapevoli dell'importanza della prevenzione. Ad Amsterdam c'era anche l'attrice Charlize Theron da tempo in prima linea nella lotta contro la diffusione di questa terribile malattia.