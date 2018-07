Tajani: bene reintroduzione dei voucher, ma deve essere vera

Roma, (askanews) - La reintroduzione dei voucher in agricoltura e nel turismo sarebbe una "vittoria" per Fi, bisogna ma prima "leggere il testo".

Così il vice-presidente di Fi Antonio Tajani durante una conferenza stampa.

"Vogliamo leggere il testo, vogliamo voucher veri non una presa in giro. Consideriamo una vittoria la marcia indietro del governo, ma la vittoria per essere completa deve essere anche scritta in una certa maniera".