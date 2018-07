Gelmini (Fi): dl dignità va stravolto, non corretto

Roma, (askanews) - "Non va corretto ma stravolto, essendo improntato a una logica anti-impresa, partendo dal presupposto di trasformare i precari in disoccupati, perché questi sono gli effetti del provvedimento che si rischia di attuare". Così la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini, commentando il decreto Dignità.

"Vogliamo modificare completamento il testo introducendo misure per l'impresa ed evitando confusione tra delocalizzazione e i progetti di internazionalizzazione che ormai molte imprese perseguono per essere competitive, e vogliamo garantire il lavoro dipendente, ma per farlo servono misure che non rendano il lavoro più costoso e che non disincentivino la trasformazione dei contratti a termine in quelli a tempo indeterminato. Inoltre - ha aggiunto - abbiamo previsto misure a difesa dei raider, perché per ora sono arrivate solo chiacchiere da Di Maio e nulla di concreto e proposto un emendamento per la flat tax a favore delle partite Iva e dei professionisti. Queste sono le nostre misure; riteniamo una nostra vittoria la reintroduzione dei voucher in agricoltura e turismo" ha concluso Gelmini.