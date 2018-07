Arriva "44 Gatti", la nuova serie animata del papà delle Winx

Roma, (askanews) - Lampo, Milady, Pilou e Polpetta. Quattro simpatici gattini sono i protagonisti di "44 Gatti", il nuovo cartoon del Gruppo Rainbow (famoso per le fatine Winx ), ispirato alla celebre canzone che nel '68, vinse la decima edizione dello Zecchino d Oro, e andrà in onda da novembre in prima tv su Rai Yoyo. E' stato presentato in anteprima alla 48ma edizione del Giffoni Film Festival, in un evento speciale in cui i 500 bambini della giuria hanno avuto l opportunità di vedere un episodio della serie tv e i personaggi sfilare sul Blu Carpet.

I gattini hanno conquistato i bambini e tutta la Cittadella del cinema è stata invasa da gadget felini e colorate orecchie da gatto, con in sottofondo le canzoni della serie.

Nata dalla creatività di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow, "44 Gatti" affronta temi come la diversità, la tolleranza e la solidarietà, trasmettendo valori positivi in modo divertente. Realizzata in CGI e composta da 52 episodi, sarà distribuita nel 2019 sul mercato internazionale. La musica, grazie anche al brano entrato nell immaginario collettivo, ha un ruolo centrale in tutta la serie e ci sono oltre 20 canzoni interpretate dal Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell Antoniano.