Glenn Close alla prima di "The Wife": 14 anni per farlo

Los Angeles, 24 lug. (askanews) - Anteprima a Los Angeles del nuovo film con Glenn Close, "The Wife", la moglie, storia di una donna che dopo tanti anni rifiuta di restare nell'ombra del marito scrittore e premio Nobel. Ma la vera scrittrice è lei. Nel cast anche Jeff Goldblum, Christian Slater, Jonathan Pryce e Annie Starke, figlia di Glenn Close. E soprattutto lei, l'attrice vestita di nero in omaggio al movimento #metoo e che spiega ci sono voluti ben 14 anni per fare questo film: "Il fatto che sia stato così difficile e che si chiami "La Moglie" spiega da sé perché c'è voluto tanto tempo nella nostra industria." ha detto l'attrice.

"Sono molto fiera che siamo riusciti a farlo; la maggior parte dei produttori sono donne, il montaggio è di una donna, le musiche sono di una donna, e la storia è qualcosa in cui ogni donna e ogni uomo in una relazione possono identificarsi. Un Oscar? Sarebbe bellissimo ma cerco di non pensare a quello che può succedere finché non succede. Sono solo felice di essere qui, parte di questo film magnifico."

The Wife-Vivere nell'ombra, una coproduzione angloamericana e svedese diretta dal regista Bjorn Runge uscirà nell'ottobre 2018.