Marchionne, Sala: lascia traccia profonda non solo in Italia

Milano (askanews) - Un manager che "certamente ha lasciato una traccia molto profonda, non solo nella storia del nostro Paese". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'ormai ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne.

"Lo conoscevo bene, ci ho parlato un mese fa", ha aggiunto il primo cittadino milanese intervenendo a margine della presentazione del Milano Film Festival. "Per molti - ha detto ancora Sala - può essere un personaggio discutibile. In un'epoca in cui tutti giudicano e tutti scrivono sui social, lui ha fatto tante cose. Il mio giudizio sulla persona è positivo".