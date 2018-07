Laura Pausini incanta Roma con i due concerti al Circo Massimo

Roma, (askanews) - Una folla di fan per le due serate romane di Laura Pausini, la cantante dei record che dopo gli oltre 70 milioni di dischi venduti, dopo essere stata la prima italiana a vincere un Grammy Award, la prima donna a San Siro, la prima donna in tour negli stadi italiani, è stata la prima donna a esibirsi anche sul palco del Circo Massimo con le due anteprime del "Fatti sentire Worldwide Tour" in partenza il 26 luglio da Miami.

Laura Pausini festeggia così i 25 anni di carriera: il tour la porterà in tutto il mondo per un totale di 47 concerti con oltre 330mila biglietti venduti. Sul palco con lei cinque coristi, sette musicisti e dodici performer. Si parte con "Non è detto", brano che ha lanciato il nuovo progetto e ha raggiunto quasi 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, poi "E.STA.A.TE.", già tomentone estivo, e un medley con "Primavera in anticipo", "La mia risposta" e "Le cose che vivi", uno dei suoi brani più famosi.

Tra "Incancellabile", "Simili" e altri storiche canzoni come "La solitudine" e "Un'emergenza d'amore", non mancano versioni completamente riarrangiate di "Strani amori" e "Non c'è", fino a "Nuevo" il singolo estratto dalla versione in spagnolo dell'ultimo disco e lanciato in tutto il mondo all'inizio di luglio. La cantante italiana più amata nel mondo ha incantato la Capitale. La festa si è chiusa in un delirio di luci e applausi.