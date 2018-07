Sparatoria nel quartiere greco a Toronto: due morti e 14 feriti

Toronto (askanews) - In una sparatoria nel quartiere greco di Toronto, in Canada, sono morte due persone, almeno 14 i feriti. La dinamica dell'aggressione non è ancora stata chiarita. Finora si sa che una delle due vittime è la persona che ha sparato, non si sa se si sia suicidato o se sia stato ucciso dalla polizia; l'altra vittima è una giovane donna. Fra i feriti c'è anche una bambina in gravi condizioni.

Il capo delle forze dell'ordine Mark Saunders ha precisato che è ancora troppo presto per far luce sul movente.