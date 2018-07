A Roma nel 2019 arriva il "Rock in Roma Summer Fest"

Roma, (askanews) - È stato presentato il nuovo "Rock in Roma Summer Fest". Rock in Roma e Roma Summer Fest, le due kermesse di punta della Capitale, si uniranno per dare vita nell'estate 2019 ad un unico grande festival diffuso sul territorio cittadino.

Una co-produzione Fondazione Musica per Roma - The Base che ha l'obiettivo di rendere Roma una grande città della musica in cui cinque tra le location più belle della Capitale faranno da palcoscenico ai concerti di grandi big italiani e internazionali: la cavea dell Auditorium Parco della Musica, l'Ippodromo delle Capannelle, la Casa del Jazz, il Teatro romano di Ostia Antica e il Circo Massimo.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l'amministratore delegato di Musica per Roma Josè R Dosal, Sergio Giuliani e Massimiliano Bucci di The Base. Ha concluso la conferenza il vicesindaco Luca Bergamo.