Merkel: nuovo incontro Trump-Putin "cosa buona per tutti"

Berlino, (askanews) - Il nuovo incontro tra i presidenti americano Donald Trump e il russo Vladimir Putin, prospettato da parte americana per dopo l'estate, è una cosa positiva "per tutti" secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel.

"Quando si parla va sempre bene, per tutti. In particolare quando avviene tra questi due paesi. E il fatto che dal 2005 non ci sia alcun presidente russo che sia andato negli Stati Uniti, credo che non debba essere la normalità", ha affermato la cancelliera.