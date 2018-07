Sarri si presenta a Londra: "Chelsea, che sfida affascinante"

Londra (askanews) - Maurizio Sarri è il nuovo tecnico del Chelsea. Alla stampa a Londra si è presentato così: "Per me è una sfida difficile e affascinante allo stesso tempo. Qui ci sono i più grandi allenatori del mondo e i giiocatori più forti. Sarà una sfida molto difficile. Il mio obiettivo è divertirmi fino a quando ci sono e possibilmente essere competitivo in tutte le competizioni fino alla fine".

E sul mercato e sulle voci di due campioni come Courtois e Hazard pronti con le valigie per Madrid, ecco cosa ha risposto: "Il mercato mi annoia, non mi piace parlarne. E' chiaro che tutti noi vorremmo tenere tutti i giocatori più forti".