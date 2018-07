Spazio, SEonSE: il sistema di Leonardo per la sicurezza in mare

Farnborough (askanews) - Dallo Spazio l'occhio di SEonSE per la sicurezza in mare. Al salone aeronautico di Farnborough, in Inghilterra, Leonardo-Finmeccanica ha annunciato l'attivazione della sua piattaforma geospaziale per la sicurezza marittima. Grazie al cloud computing e ad avanzati modelli di big data analysis, SEonSE consente di accedere in tempo reale, anche da tablet o smartphone, a informazioni personalizzate su ciò che avviene in mare.

La soluzione è stata realizzata da e-GEOS (una joint venture tra Telespazio 80% e ASI 20%) che, integrando i dati provenienti da molteplici fonti, abilita servizi per la sicurezza e la sorveglianza marittima, controllo dei traffici illeciti, monitoraggio ambientale e lotta alla pirateria.

SEonSE elabora le informazioni acquisite da satelliti e radar costieri e le fonde in modo automatico e continuo con dati di posizione inviati da imbarcazioni, registri navali e banche dati di diversa natura, informazioni meteorologiche e oceanografiche. Tali dati vengono confrontati con le informazioni storiche e i comportamenti abituali, permettendo di identificare condotte anomale e potenziali minacce per la sicurezza. Il risultato è un informazione tempestiva e di facile accesso, utile per individuare possibili rischi, segnalati da notifiche di allerta generate automaticamente, intercettare le navi responsabili, pianificare le azioni delle autorità competenti e tracciare rotte sicure in ambienti ostili.

Cruciale per sicurezza e monitoraggio è il contributo delle immagini satellitari, che consentono di osservare su scala globale imbarcazioni cooperanti e non - quindi anche quelle che non rispettano gli obblighi di identificazione in mare - in ogni condizione meteo, in zone remote, di giorno e di notte.

SEonSE, in particolare, coniuga l alta risoluzione e la flessibilità della costellazione dei satelliti radar italiani COSMO-SkyMed e la frequenza di acquisizioni programmate delle Sentinelle del programma europeo Copernicus.

SEonSE si basa su un brevetto di e-GEOS per l elaborazione dei dati satellitari, già impiegato in molteplici attività di sicurezza marittima e in progetti internazionali, tra cui OCEAN2020, il programma di ricerca strategico del Fondo della Difesa europeo per le tecnologie di sorveglianza navale e sicurezza marittima, guidato da Leonardo.