Spese pazze di Johnny Depp, salta processo contro ex manager

Los Angeles, (askanews) - Niente processo per le spese pazze di Johnny Depp. La star de "I pirati dei Caraibi", 55 anni, ha raggiunto un accordo con i suoi ex manager, accusati di avere mal amministrato i suoi denari. Depp è "soddisfatto" dell'accordo confidenziale raggiunto con The Manager Group (TMG), la società che per quasi due decenni ha amministrato le sue finanze, ha riferito un portavoce ...