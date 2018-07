Cristiano Ronaldo si presenta: con la Juve voglio vincere tutto

Torino (askanews) - A Torino è iniziata ufficialmente l'era Cristiano Ronaldo. Dopo il bagno di folla fuori dal J

Medical di Vinovo per le visite mediche il campione portoghese si è presentato alla stampa da nuovo giocatore della Juventus. "È stata una decisione davvero facile, la forza della Juventus, una delle squadra più forti al mondo".

"Normalmente i giocatori della mia età vanno a giocare in Cina o in Qatar - ha aggiunto CR7 - raggiungere un club così importante in questa fase della mia carriera mi rende molto felice. Sono molto riconoscente alla Juventus per questa opportunità di continuare la mia brillante carriera"

Ronaldo si è detto impaziente di scendere in campo con la maglia bianconera.

"L'età non è importante, mi sento bene, sono motivato, eccitato, farò del mio meglio, come sempre, e non vedo l'ora di cominciare il campionato e di tentare di vincere tutto".

Champions compresa, il grande sogno del popolo bianconero.