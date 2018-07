Flags, dai barconi dei migranti le bandiere di tutto il mondo

Milano, (askanews) - Un racconto di accoglienza e di incontro tra culture e popoli diversi, attraverso 20 bandiere create con i legni raccolti sulle coste di Pantelleria, provenienti dalle imbarcazioni utilizzate dai migranti, distrutte e restituite dal mare. Da una piccola isola nel mezzo del Mediterraneo nasce così un forte messaggio di accoglienza e di unione.

In occasione di Palermo Capitale della cultura 2018 e in contemporanea con la biennale di arte nomade Manifesta, lo spazio Morettino ospiterà nel cuore del proprio sito produttivo la mostra "FLAGS MalMediterraneo" dell'artista di Pantelleria Nino Raso, un progetto che punta i riflettori sull'integrazione tra i popoli, raccontando storie di guerre e sogni infranti, ma anche di speranza, di salvataggi e di una vita che malgrado tutto continua. Un'idea nata come progetto ecologico di recupero di materia prima e diventato qualcosa di più grande.

"Dalle mie passeggiate sulle scogliere dopo le mareggiate andavo a raccogliere frammenti prima di plastica poi cominciavo a trovare sempre più legno proveniente dalle barche di emigranti da quest l'idea di creare qualcosa che andasse oltre l'ecologia e ricordasse un pochettino anche il sociale"

"MalMediterraneo signfica Mediterraneo malato e racconta di un Mediterraneao malato sia dal punto di vista ecologico che sociale con tutti i problemi che conosciamo"

Arturo Morettino dell'omonimo spazio espositivo. "Una mostra che contiene tanti valori l'amore per la propria terra, per il proprio lavoro, la voglia di trasmettere un sentimento che è insieme una promessa di accoglienza e la realizzazione di un sogno".

Legni intrisi di sale e desideri, grandi e piccoli frammenti consumati dal mare, sapientemente giustapposti l'uno accanto all'altro riportano a galla vecchie e nuove storie. FLAGS MalMediterraneo, patrocinata dall Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), è inserita nel calendario di eventi ufficiali di Palermo Capitale della Cultura 2018.