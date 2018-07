Mogherini su Trump: Gli Usa? Sono sicuramente nostri amici

La squadra croata arriva a Zagabria, accolta dalla folla in festa

Roma, (askanews) - Accolti come se avessero vinto i Mondiali. Il risultato non conta. La squadra di calcio croata, dopo la sconfitta in finale contro la Francia ai Mondiali in Russia, è arrivata a Zagabria accolta da una folla in festa. Ovazione per i giocatori. I tifosi hanno inneggiato cori, slogan, sventolato le bandiere del Paese. Migliaia di tifosi si sono inoltre riuniti nella piazza ...